Москва, 24 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам матча восьмого тура чемпионата России с «Зенитом». Об этом 24 сентября сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Mikhail Slain Леонид Слуцкий

Отмечается, что Слуцкий оштрафован на 20 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента, а также на 30 тыс. рублей — за выход за пределы технической зоны.

Также решено не применять к Слуцкому дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической.

Напомним, в матче «Рубин» — «Зенит» (1:3) Слуцкий получил красную карточку и пропустит матч девятого тура с «Динамо», который пройдёт 26 сентября.