Москва, 24 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Пользователям лучше избавиться от иллюзий о существовании максимально объективной картины мира, лучше пользоваться разными поисковыми системами, не только «Яндексом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил руководитель рекламного агентства The Business Pill, лауреат «Премии Рунета» Игорь Малинин.

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«Правовую оценку «Яндексу» я дать не готов, это вопрос к юристам. Но как представитель индустрии я понимаю, что пользователям лучше избавиться от иллюзий о том, что где-то существует максимально объективная информационная картина. Это вопрос логики: представьте, сколько ньюсмейкеров ежедневно пытается пробиться в информационное пространство», — сказал Малинин.

И СМИ, и поисковики, и соцсети вынуждены хотя бы по этой причине вводить алгоритмы, ранжирования и тому подобное, так что и площадки можно понять, отметил эксперт.

«Поэтому предлагаю отбросить рефлексию и просто иметь как минимум два-три разных источника информации, пользоваться разными поисковиками и самим докапываться до истины и делать выводы», — заявил Малинин.

«Я не говорю о тех, кто занимается SEO и подобными вещами: люди массово обходят алгоритмы поисковиков, чтобы забраться повыше в поисковой выдаче. Поэтому факторов очень много», — указал эксперт.

Он также обратил внимание на прецедент, получивший широкий общественный резонанс.

«Если брать более острый аспект вопроса, то стоит задуматься: как так получилось, что самые «свободные» площадки, типа Facebook и Twitter, разом забанили аккаунты (действующего на то время — ред.) президента США Дональда Трампа? Вопрос философский, стоило ли это делать или нет, но прецедент создан. И вот в такой «философии» нам предстоит жить в ближайшем будущем. Так что пора снять розовые очки и думать своей головой, мыслить критически», — считает Малинин.

ИА REGNUM направило генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову заявление, в котором сообщается, что среди потребителей информации в интернете значительная их доля пользуется поисковыми системами, монополистом среди которых в России является ООО «Яндекс», учредителем которого выступает Компания с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС Н.В.». «Яндекс» фактически формирует рейтинг различных интернет-СМИ, среди которых, согласно действующему законодательству, должна иметь место свободная конкуренция.

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