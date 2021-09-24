Казань, 24 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Казани создали автомобиль с искусственным интеллектом (ИИ) для принятия экзаменов на права без инспектора. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на руководителя проекта Максима Магдалинова.

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Магдалинов отметил, что машина сама ставит оценку экзаменуемому с помощью искусственного интеллекта.

Машина создана на основе модели Hyundai Solaris. Автомобиль укомплектован несколькими видеокамерами, специальными датчиками, радарами, а также спутниковой связью. Кроме того, модель имеет нейросеть, способную с помощью радара распознавать дорожную разметку и сигнал светофора.

Магдалинов уверен, что инновационный спецавтомобиль может исключить «субъективный» подход инспектора к экзаменуемому. При этом сотрудник ГИБДД всё равно будет находиться в машине во время экзамена, чтобы выставить окончательную оценку по итогу экзамена.

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