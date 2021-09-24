Калуга, 24 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В магазинах Калужской области в период с 15 по 22 сентября отмечалось увеличение цен на кур охлажденных и мороженых на 1,2%, яйца куриные — на 1,6%, а также на колбасы сырокопченые — на 1,5%, огурцы свежие — на 9,4% и помидоры свежие — на 11,6%. Об этом 24 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

В Калуге среди соседних областных центров наблюдались максимальные цены на молоко. Одновременно снизились цены на свеклу — на 5%, на консервы мясные, овощные и смеси сухие молочные для детского питания.

«Дефицита продовольственных товаров на территории области нет», — отметил министр конкурентной политики региона Николай Владимиров.