Джакарта, 24 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием межгородского автобуса, следовавшего по направлению Сурабая — Бандунг, сообщает CNN Indonesia.

Автобус

Межгородской автобус врезался в грузовик рано утром 24 сентября.

В результате инцидента пострадали пять человек, двое человек погибли и три человека получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии утверждает, что мутацию вируса SARS-CoV-2 R.1 не обнаружили в Индонезии.