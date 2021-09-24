Нижний Новгород, 24 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки в поселке Большое Козино Нижегородской области признал свою вину. Его задержали на следующий день после обнаружения тела. Материалы переданы в суд, об этом сообщили в Следственном комитете России по Нижегородской области 23 сентября.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Нижний Новгород

По версии следствия, 13 мая 2021 года «обвиняемый на электричке прибыл из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино Нижегородской области».

«Передвигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую малолетнюю девочку. В лесополосе поселка мужчина напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. Затем с целью скрыть совершенное преступление убил потерпевшую, нанеся смертельные ножевые ранения, от которых девочка скончалась на месте происшествия», — считают следователи.

По данным Следственного комитета, 49-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Обвиняемый свою признал вину.

ИА REGNUMнапоминает, что 12-летняя девочка была найдена убитой в лесополосе около поселка Большое Козино Балахнинского района 13 мая 2021 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).