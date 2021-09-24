Ярославль, 24 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. На инфекционных койках в лечебных учреждениях Ярославской области находится 1845 пациентов с симптомами коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный штаб по коронавирусу.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как ранее сообщало ИА REGNUM неделю назад в регионе было занято 1393 инфекционных койки. С учетом выписки и новых госпитализаций за неделю дополнительно занято еще 452 койки. Из 1845 госпитализированных с симптомами коронавируса пациентов диагноз подтвержден у 1125 человек, у остальных — типичная клиническая картина заболевания.

За минувшие сутки в Ярославской области выявлено еще 192 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 197 человек. Подтверждено еще 6 летальных исходов. Прямо сейчас продолжают лечиться 6479 человек.