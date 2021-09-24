Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами COVID-19 стали 15 женщин в возрасте от 48 до 84 лет и 11 мужчин в возрасте от 52 до 79 лет. Все ковид-пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии донские врачи не смогли спасти 6 642 жителей Ростовской области, заболевших COVID-19.