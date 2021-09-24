Липецк, 24 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Липецкой области 24 сентября подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 51 тыс. 695 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 45 тыс. 136 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 232 — за последние сутки.

За весь период скончались 1606 человек. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.