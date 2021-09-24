Москва, 24 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Главная причина отравления грибами — недостаток информации о съедобных и ядовитых грибах. В России ежегодно страдают от отравления грибами 1000 человек, умирают — около 30 пострадавших, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Грибы

Также граждане получают пищевые отравления, собирая незнакомые или ложные грибы, в местах, где они накапливают тяжелые металлы и ядохимикаты — около дорог и в черте города.

Кроме того, опасными могут быть и съедобные грибы в засушливый период года или, если место сбора грибов было обработано ядохимикатами для борьбы с вредителями. Чтобы избежать отравления, все грибы надо обязательно отварить в течении 10 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, консервировать нужно каждый вид грибов отдельно, поскольку они по-разному переносят обработку.

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