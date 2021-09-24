Валуйки, Белгородская область, 24 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В получении взятки подозревают преподавателя учебного центра РЖД в Валуйках Белгородской области. Мужчина за деньги заблаговременно выдал экзаменационные билеты слушателю, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Orgsmi.ru Банковская карта

По версии следствия, преподаватель Юго-Восточного учебного центра профессиональных квалификаций филиала ОАО «РЖД» получил более 40 тысяч рублей. Деньги зачислили на его на банковскую карту, мужчина передал слушателю билеты, чтобы тот успешно сдал экзамен.

Материалы следствию предоставили в УФСБ России по Белгородской области. Возбуждено уголовное дело.