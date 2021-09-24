Баткен, Киргизия, 24 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Задержанные таджикскими пограничниками школьники села Жаштык Баткенской области освобождены. Об этом сегодня, 24 сентября сообщило ИА 24. kg, ссылаясь на слова отца одного из них — Азама Гапарова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

По его словам, подростков передали через КПП «Кулунду».

»Они сейчас находятся в селе Интернационал. Я поговорил с сыном по телефону. Сейчас мальчики пройдут медосмотр, потом их отпустят домой», — сказал Азам Гапаров.

Ученики местной школы Шерзат Юзбаев и Элибай Нейматов которым по 16 лет были задержаны 23 сентября правоохранительными органами Таджикистана по факту незаконного пересечения госграницы.