Пенза, 24 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 240 человек, накануне заболели 237 жителей. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 24 сентября в регионе всего зарегистрировали 69 125 заражений.

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Выздоровели за все время 57 116 жителей, в том числе за сутки — 71 человек. Скончались с начала наблюдения 2579 ковид-пациентов, из них за последние 24 часа — 21 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции режим повышенной готовности продлен по 31 октября включительно.

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