Ставрополь, 24 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Ставропольском крае установлен антирекорд по числу умерших от COVID-19 за одни сутки. За прошедший день жертвами опасной инфекции стали 25 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе 24 сентября. Такого прироста числа случаев летального исхода не было зафиксировано в регионе с начала пандемии.

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«К сожалению, есть и новые летальные случаи. Показатели суточной смертности вновь бьют рекорды. Соболезную родным скончавшихся пациентов», — написал губернатор края Владимир Владимиров в своем Instagram.

Общее число умерших от COVID-19 на Ставрополье достигло 2843 человек. За все время пандемии стали носителями коронавируса 83 740 жителей края, из них сумели справиться с болезнью 66 065 пациентов. За прошедшие сутки число больных увеличилось на 353 человека, а выздоровели за тот же день 117 пациентов.