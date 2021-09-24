Курск, 24 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Курской области 24 сентября зарегистрировано 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Francisco Àvia Hospital Clínic Взятие анализа на коронавирус

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Всего в регионе был выявлен 56 тыс. 421 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 51 тыс. 68 пациентов, в том числе 132 — за последние сутки.

Скончались 1415 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.