Благовещенск, 24 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Около 10% жителей Амурской области, заболевших коронавирусом — дети. Министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева считает это очень тревожной тенденцией, написал 24 сентября AmurLife.

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«Около 10% пациентов с диагнозом СOVID-19 — дети. Это очень тревожная тенденция. Болеют дети всех возрастов, есть малыши в тяжелом состоянии. Сейчас на амбулаторном лечении находятся 292 несовершеннолетних пациента, в больницах — ещё 44 ребёнка», — отметила Светлана Леонтьева.

Всего в Амурской области сейчас проходят лечение от COVID-19 3 534 человека, 35,3% из них госпитализированы. Ковидные стационары региона заполнены на 82%, всего в них 1650 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 19% заболевших COVID-19 за сутки — люди старше 60 лет и 21% — дети. Глава региона Айсен Николаев ранее заявлял, что для несовершеннолетних последствия коронавируса могут стать фатальными.