Нижний Новгород, 24 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Нижегородской области задержали технического эксперта, привлеченного «Национальным институтом аккредитации» для проведения экспертизы при аккредитации испытательной лаборатории акционерного общества. Эксперт задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Дарья Антонова Взятка

По версии следствия, в сентябре 2021 года техэксперт получил миллион рублей в качестве «вознаграждения» за внесение недостоверных сведений в акт экспертизы одного из местных предприятий, чья лаборатория не соответствовала необходимым критериям.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет и штраф в размере до 60 млн рублей.