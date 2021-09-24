Минск, 24 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту заведомого оставления в опасности мигранта, который был насильно выдворен силовиками Польши на белорусскую территорию, возбудил Следственный комитет Белоруссии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба белорусского СК.

Sk.gov.by СК Белоруссии

«Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «заведомое оставление в опасности» уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводится расследование», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что 19 сентября белорусским правоохранителям поступило сообщение о найденном в лесополосе около границы Белоруссии и Польши 25-летнего гражданина Египта, который находился в бессознательном состоянии и которого доставили в реанимацию.

«Придя в сознание, мужчина рассказал следователю, о том, что на территории Республики Польша его вместе с друзьями, задержали люди в форме и выдворили на территорию Беларуси с применением насилия. Произошедшее помнит смутно, так как чувствовал себя плохо и просил мужчин вызвать медиков, однако получил отказ, после чего потерял сознание», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что санкции в отношении белорусского калийного сектора могут также привести к снижению урожайности в мире и глобальному росту цен на продовольствие.