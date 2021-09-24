Петропавловск-Камчатский, 24 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. После крушения вертолёта Ка-27 на Камчатке возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил полётов или подготовки к ним», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в Главном военном следственном управлении.

Штаб Балтфлота Противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ в Калининградской области

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Выяснилось, что вертолёт осуществлял полёт в соответствии с планом боевой подготовки войсковой части 2151. Он взлетел около 22:00 по местному времени 23 сентября и уже через 40 минут связь с экипажем пропала.

На борту рухнувшего Ка-27 находились пять человек.

«В настоящее время с использованием альпинистского снаряжения прокладывается путь к месту происшествия. В проведении осмотра примут участие следователи-криминалисты военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, обломки вертолёта найдены на склоне горы Острой на Камчатке. Добраться до места крушения судна довольно сложно — там не проходимая, труднодоступная местность.