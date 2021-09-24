Москва, 24 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 21 379, сообщили 24 сентября в оперативном штабе по противодействию инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сравнению с прошлыми сутками произошло небольшое снижение. 23 сентября выявили 21 438 новых случаев заражения коронавирусом. Отчасти на ситуацию повлияло некоторое улучшение эпидемиологической ситуации в Москве — 2893 новых случая против 3445 накануне. Столица традиционно лидирует по суточному приросту выявленных заражений. Также среди лидеров оказались Санкт-Петербург и Подмосковье.

Всего в России с начала пандемии, по информации оперштаба, подтвердилось 7 376 374 случая заражения вирусом. При этом более 6,5 млн заболевших уже выздоровели.

В России зафиксирована максимальная с начала пандемии смертность — за сутки от коронавирусной инфекции умерли 828 человек.