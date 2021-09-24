Воронеж, 24 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено сразу 529 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 24 сентября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Такое большое количество новых носителей за сутки в регионе выявили впервые. Сутками ранее, 23 сентября, было подтверждено 499 случаев заражения, что также стало рекордом.

Выздоровевшими после COVID-19 за последние сутки в Воронежской области признаны 311 пациентов. Скончались за тот же период 22 воронежца с подтверждённым коронавирусом.

Всего в Воронежской области с начала пандемии подтверждено 130 008 случаев заражения коронавирусом, 108 902 человека выздоровели. Скончались 5 626 воронежцев с коронавирусом.