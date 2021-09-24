Казань, 24 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 24 сентября зарегистрировали 26 698 случаев инфицирования коронавирусом, из них 57 — за прошедшие сутки. Данные об этом приводит республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 23 059 ковид-пациентов, скончались 728 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 36 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, главные врачи ведущих медучреждений Перми обратились с открытым письмом к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Они говорят о крайне неблагополучной эпидобстановке и просят ужесточить антиковидные меры.

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