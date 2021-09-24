Таллин, 24 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Русскоязычные жители Эстонии не могут понять и принять эстонский язык так же, как его исторические носители, как сам эстонский народ. Об этом доцент педагогических наук Тийу Куурме заявила на заседании парламента страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эстонский флаг

По сообщению канцелярии парламента, Куурме подчеркнула, что это следует иметь в виду при обсуждении вопроса преподавания эстонского языка в иноязычных школах изучение языка.

«У нас нет противостояний между русской и эстонской общинами. Многие русские хотят изучать эстонский язык, и все больше и больше русских родителей хотят отдать своих детей в школы с эстонским языком обучения», — заявила она.

«В то же время эстонская община по-прежнему опасается за свое будущее. Беспокойство вызывает сохранение status quo в уровне владения эстонским языком иноязычными жителями», — добавила языковед.

Куурме подчеркнула, что выживание и процветание любого национального языка и культуры рождаются из внутреннего глубокого желания общаться на нем, гордости и любви к собственному языку и восприятия языка как более глубокого содержания самого себя. «Понятно, что мы не можем предположить, что те, кто приезжает сюда жить, будут чувствовать эстонский язык так же, как это чувствуют сами эстонцы», — признала доцент.