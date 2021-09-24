Челябинск, 24 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Челябинской области одна из фирм недоплатила в бюджет более 33 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

stevepb Налоги

Следователи считают, что преступление было совершено в 2017—2019 годах. Руководство предприятия предоставило в налоговые органы заведомо ложную информацию, которая позволила получить налоговые вычеты по налогу на прибыль и по НДС.

По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.