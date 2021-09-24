Барнаул, 24 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Алтайском крае, вакцинация от коронавируса заметно ослабла, по состоянию на 24 сентября прививки получили 677 976 человек из более двух миллионов жителей. С начала недели (20 сентября 2021 года) прирост вакцинированных достиг значения 7170. Такие данные приводит оперштаб.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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Наибольший интерес представляет динамика первичного вакцинирования. Из общего числа привитых 41 053 жителя региона получили первую прививку. Это на 64 293 человека меньше, чем по состоянию на 20 сентября.

Зато заметно увеличилось число полностью привитых граждан. Таковых уже 632 944 человека (+71 070 с 20 сентября). Также известно о 3979 ревакцинированных (+393 с начала недели).

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