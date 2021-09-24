Рига, 24 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Ушедший 20 сентября в лес на сбор ягод и грибов пожилой житель Елгавского района Латвии был обнаружен лишь в среду, 22 сентября, после продолжительных поисков. Об этом сообщил латвийский портал Apollo.lv.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Грибы

Мужчина 1934 года рождения спустя долгое время не вернулся домой, семья отправилась на его поиски. На следующий день, 21 сентября, когда поиски не принесли результатов, о случившемся сообщили в полицию.

К поискам мужчины были привлечены сотрудники и помощники полиции Земгальского регионального управления Госполиции, сотрудники и студенты Государственной лесной службы, волонтеры и кинологи с двумя собаками, сотрудники Управления безопасности дорожного движения Полиции порядка, которые осматривали территорию по воздуху с помощью дрона.

Днем в среду, 22 сентября, пожилого человека на опушке леса заметили прохожие, которые незамедлительно связались с медиками. Мужчина был передан на попечение сотрудников службы скорой медицинской помощи и доставлен в медицинское учреждение. Его жизнь больше ничего не грозит.

Государственная полиция Латвии выразила благодарность всех, кто участвовал в поисках, и напомнила, что, отправляясь в лес, всегда нужно брать с собой полностью заряженный мобильный телефон.