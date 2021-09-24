Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтверждено 478 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 сентября. Это на девять случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители инфекции выявлены во всех 55 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (187), Азове, Батайске, Таганроге, Красносулинском и Сальском районах (по девять). Более 16% заразившихся — люди старше 66 лет, 21,5% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 135 713 случаев заражения коронавирусом.