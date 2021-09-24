Москва, 24 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Москве с момента запуска программы реновации построено и введено в эксплуатацию 126 новых жилых домов. Все новостройки переданы под заселение участников программы, сообщили в Стройкомплексе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация

В настоящее время в рамках реновации в Москве проектируется и строится порядка 300 зданий. Новые квартиры уже предоставлены более чем 39 тыс. москвичам.

В ближайшее время под заселение по программе реновации будут переданы еще 13 новостроек в семи административных округах столицы. Уведомления о переезде направят в 47 пятиэтажек, где проживают 7,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, участникам программы реновации в Москве стала доступна ещё одна новая онлайн-услуга — запись к нотариусу.

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