Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Регулярные контакты представителей России и США очень полезны. Об этом американский спецпосланник по Йемену Тим Лендеркинг заявил 24 сентября РИА Новости.

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«Я поддерживаю регулярный диалог с Россией по Йемену, который нахожу очень полезным», — сказал Лендеркинг.

Он отметил, что ускорить йеменский мирный процесс поможет единство мирового сообщества в отношении подходов к прекращению конфликта. Военного решения конфликта в Йемене нет, возможно лишь политическое решение.

У ООН или нового посланника ООН должен быть безоговорочный доступ ко всем сторонам, добавил Лендеркинг. Он также заявил, что «пятёрка» постоянных членов Совета Безопасности ООН должна быть единой в вопросах йеменского урегулирования, такое поведение будет конструктивным.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бен Мубаракзаявил, что ООН следует направить санкции не на отдельных людей, а на финансовые сети постанцев-хуситов.

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