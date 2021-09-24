Сызрань, Самарская область, 24 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели работника на предприятии устанавливают в Самарской области. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Onf.ru Радужные разливы

По версии следствия, летом текущего года в Сызрани на территории предприятия, производит ихтиол, произошел пролив аммиака, который используется в технологическом процессе.

Следователи считают, что в результате этого, женщина 1973 года рождения, которая работала оператором в цехе по производству этого вещества, скончалась, предположительно, от острого отравления парами аммиака.

По данному факту проводится проверка по признакам нарушения требований охраны труда. Расследование продолжается.

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