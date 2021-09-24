София, 24 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В акватории Дуная неподалеку от болгарского города Белене (Плевенская область) из-за низкого уровня воды в реке оказались заблокированы около 20 кораблей, включая сухогрузы, буксиры и пассажирское суда. Об этом, как сообщает Болгарское национальное радио, заявил 24 сентября директор Управления речного надзора при Агентстве морского транспорта Болгарии Иван Жеков.

На мели

По его словам, на аварийном участке глубина осадки водных транспортных средств не превышает 180 сантиметров, и загруженные суда могут сесть на мель.

«Именно по этой причине капитаны должны либо дождаться улучшения условий судоходства, либо облегчить содержимое грузовых отсеков, — отметил он. — Помимо прочего, экипажам круизных лайнеров следует на несколько дней отказаться от прохождения указанного участка».

Как утверждают эксперты, из-за крайне засушливого лета регулярное судоходство в ряде дунайских районов оказалось под угрозой срыва. Через Болгарию проходят крупнейшие на Балканах речные пути.