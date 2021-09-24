Пермь, 24 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Главные врачи ведущих медучреждений Перми обратились с открытым письмом к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Они говорят о крайне неблагополучной эпидобстановке и просят ужесточить антиковидные меры, сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Беспокойство медиков вызывает то, что длительное время в регионе не удается стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19. Врачи заострили внимание на том, что в июле-сентябре 2021 года в девять раз выросло число вызовов неотложной медпомощи и вдвое — вызовов скорой медпомощи по сравнению с доковидным периодом.

«Персонал работает на пределе своих сил, несмотря на мобилизацию дополнительных ресурсов. После введения вынужденной меры о приостановлении оказания плановой медицинской помощи все наши пациенты с хроническими заболеваниями недополучают внимания со стороны медработников. Также приостановлено проведение профилактических мероприятий, которые направлены на раннее выявление заболеваний и, соответственно, сохранение жизней наших граждан», — говорится в обращении.

Авторы обращения подчеркнули, что многие жители региона игнорируют меры безопасности, пренебрегая средствами индивидуальной защиты, не соблюдая дистанцию в людных местах. Медики указывают на необходимость мер по стимулированию населения к вакцинации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции ранее заявил о том, что рассматривается вариант внедрения QR-кодов в качестве обязательного условия для посещения предприятий общепита, учреждений культуры и массовых мероприятий.