Вашингтон, 24 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Сеул и Вашингтон «разделяют стратегическую цель» в отношении КНДР и работают над устранением тактических разногласий. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по Японии и Южной Корее Марк Ламберт, выступая 23 сентября на вебинаре, организованном Институтом корейско-американских исследований (ICAS).

Флаги США и КНДР

Известно, что данное высказывание представитель США сделал после того, как Пхеньян вновь выступил с критикой в адрес Соединённых Штатов.

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Ламберт уточнил, что стратегической целью является денуклеаризация Корейского полуострова.

По его словам, Сеул хочет, чтобы Вашингтон действовал быстрее, создавая стимулы для возвращения Пхеньяна за стол переговоров. Признав наличие различий, представитель США добавил, что Сеул и Вашингтон проводят согласованную политику.

Он подтвердил готовность США вести переговоры с КНДР где угодно и без каких-либо условий, а также предоставить гуманитарную помощь независимо от прогресса в вопросе денуклеаризации.