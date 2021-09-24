Барнаул, 24 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 24 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5292 человека, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 518 (за сутки данные не изменились), из них 208 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные остались прежними). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 135 человек, +47 за сутки) и ОРВИ (50 371 человек, +188 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 529 детей (+28 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (76 173 человека, +248 за сутки) новый вирус победили 58 945 человек (+85 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 7072 (-427 за сутки).

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