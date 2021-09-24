Москва, 24 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 828 человек, что является максимальным значением с начала распространения вируса. Обновлённую статистику заболеваемости 24 сентября опубликовал оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Прежний максимум повторился накануне, 23 сентября. Тогда за сутки умерли от ковида 820 жителей России. Аналогичный показатель был зафиксирован и 26 августа 2021 года.

Стоит отметить, что смертность от коронавирусной инфекции в России растёт ежесуточно. Всего заболевание унесло жизни 202 273 человек.