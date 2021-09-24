Краснодар, , 11:52 — REGNUM Конкурс по отбору кандидатов на пост главы Краснодара объявила Краснодарская городская дума на заседании 23 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Краснодар Krd.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Сам конкурс состоится 15 ноября, документы от претендентов на участие в нём будут приниматься с 4 по 29 октября. Также депутаты определили членов конкурсной комиссии от муниципалитета. По итогам конкурса комиссия представит депутатам гордумы не менее двух кандидатур на должность главы Краснодара. Окончательное решение примут депутаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гордума приняла отставку с поста мэра Краснодара Евгения Первышова, который досрочно сложил полномочия в связи с избранием в Госдуму.

Читайте ранее в этом сюжете: Гордума Краснодара приняла отставку Первышова с поста мэра