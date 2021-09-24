Махачкала, , 12:55 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов освободил от должности постоянного представителя Дагестана при президенте России Джамалдина Гасанова. Указ об этом подписан 23 сентября. Из текста документа следует, что Гасанов написал заявление об уходе по собственному желанию.

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Напомним, пост полпреда главы Дагестана при президенте РФ в Москве Гасанов занимал почти два года. На прошедших выборах в Госдуму РФ восьмого созыва теперь уже экс-полпред был в списках партии «Единая Россия», куда он был включен по итогам праймериз.

Вместе с ним в списки единороссов на выборы были включены госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров и советник главы РД Сайгидпаша Умаханов. Они также были освобождены от должностей 23 сентября. Дагестанские эксперты предполагают, что все трое будут представлять Дагестан в Госдуме.