Донецк, 24 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. На шахте имени Засядько в Донецке произошел пожар, из-за чего из забоя было эвакуировано 60 горняков, судьба одного шахтера остается неизвестной. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ako.ru В шахте

«Шахта имени Засядько, восточный конвейерный штрек — пожар. В шахте находился 61 человек, из них 26 — на аварийном участке. В 04:45 (совпадает с мск) все люди из шахты выведены на поверхность, за исключением одного горняка», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время работы по ликвидации возгорания и поиск не вышедшего на поверхность шахтера продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что в Кузбассе начата доследственная проверка по факту смерти рабочего на угольном предприятии.