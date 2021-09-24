Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге COVID-19 стал причиной смерти 59 человек, сообщили 24 сентября в федеральном оперштабе. Это на шесть смертей больше, чем сутками ранее. Такой высокой суточной смертности от ковида не было в городе с начала августа текущего года. По этому показателю Петербург сегодня обогнал даже Москву, где за сутки скончались 56 человек.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Памятник на кладбище

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Всего за время пандемии COVID-19 стал основной причиной смерти 21 519 человек в Петербурге. Летальность болезни в регионе превышает 3,5%. Зарегистрирована в среднем 401 смерть на 100 тыс. человек населения, это самый худший показатель среди регионов РФ.

Накануне власти города предупредили о возможности ухудшения эпидемической ситуации по коронавирусу. Это и происходит. За последние сутки выявлено 1874 новых случаев заражения, что на 176 случаев больше, чем в предыдущие сутки. Выздоровели 1324 человека, на 370 больше, чем сутками ранее.

Всего за время пандемии заразились в Петербурге 609 688 человек, излечились 574 016 человек.