Москва, 24 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Нападающий ЦСКА Антон Заболотный оштрафован на 20 тыс. рублей за празднование гола в ворота «Спартака». Об этом 24 сентября сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Fas.gov.ru Штраф

Отмечается, что Заболотный получил дисциплинарное наказание за то, что нарушил обязательные требования санитарного регламента чемпионата.

Как сообщало ИА REGNUM, на 81-й минуте встречи Заболотный забил мяч в ворота «Спартака» и забежал на трибуну с болельщиками, чтобы отпраздновать свой гол с ними.

Напомним, ЦСКА победил со счётом 1:0.