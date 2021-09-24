Южно-Сахалинск, 24 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. На Сахалине завершилось расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Жно-Сахалинска, которая обвиняется в заведомо ложном доносе о преступлении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в областном СУ СКР.

Prokuror-kaluga.ru Похищение

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Женщина при совместном распитии алкоголя поссорилась со своим приятелем и решила отомстить ему. Она сообщила в полицию о том, что мужчина похитил её, вывез на автомобиле в безлюдное место и пытался изнасиловать. Все эти сведения не подтвердились и оказались вымышленными.

Дело направлено для рассмотрения в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления в отношении 20-летней местной жительницы.