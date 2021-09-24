Москва, 24 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Для избавления от дорогостоящей доли общества с ограниченной ответственностью при личном банкротстве есть законные способы, сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Ирина Зуй.

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По её словам, такая ситуация является распространённой, и зачастую планирующие банкротство люди пытаются перехитрить закон.

«Один из самых распространенных способов потерять в личном банкротстве долю в ООО — «размытие» доли одного из участников (будущего банкрота) в пользу другого участника по номиналу, который раз в сто ниже рыночной стоимости активов общества. Однако это — весьма опасный путь, и вот почему. Так, если доля участника была уменьшена искусственным способом, сделка по уменьшению доли с огромной степенью вероятности будет по иску финансового управляющего признана судом недействительной, поскольку привела к явному выводу актива из собственности должника. Ведь будет иметь место факт сокрытия имущества от кредиторов. Равным образом, и в случае банкротства самого ООО, размывший свою долю участник будет подвергнут субсидиарной ответственности», — рассказала Зуй.

По её словам, в этой ситуации необходимо провести аудит компании и определить реальную стоимость доли, а также определить ту сумму, которую нужно внести для доведения уставного капитала до действительного балансового значения.

«Что делать дальше? Можно законно продать долю или размыть её стоимость также на законных основаниях, но приблизив её реальную стоимость к доле в уставном капитале. Делать это без квалифицированного юриста-адвоката не рекомендуется, как не желательно пытаться совершать манипуляции с долей незадолго до начала процедуры банкротства», — отметила адвокат.