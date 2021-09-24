Нью-Йорк, США, , 11:54 — REGNUM Санкции ООН против йеменских повстанцев-хуситов должны распространяться не на отдельных людей, а на финансовые сети. Об этом министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бен Мубарак заявил 24 сентября РИА Новости.

Аден, Йемен (сс) Jialiang Gao

«Я имею в виду, что необходимо вводить санкции против их финансовых сетей, а не против отдельных людей», — сказал министр.

По его словам, санкции следует использовать более разумно. Кроме того, давление ООН и международного сообщества на хуситов нужно активизировать, чтобы добиться прекращения огня в Йемене. Совбезу ООН следует задействовать все возможные инструменты.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт в Йемене начался в марте 2014 года. Война длится семь лет, пора оказать максимальное давление на повстанцев, заявлял Мубарак в сентябре во время визита в Швецию.

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