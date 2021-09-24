Иностранных студентов в Чувашии начнут прививать от коронавируса
Чебоксары, 24 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Чувашии планируют начать прививать от COVID-19 на платной основе иностранных студентов и временно работающих на предприятиях иностранцев. Стоимость вакцинации составит 707 рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 24 сентября, заявил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения республики Владимир Степанов.
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По его словам, в настоящее время план вакцинации от COVID-19 в Чувашии выполнен на 54,2%. Сколько именно человек привились, не сообщалось.
«К сожалению, пока не видим тенденцию и спрос среди населения на вакцинацию, то есть активности в плане вакцинирования. Хотя мы все прекрасно понимаем, что это единственный шанс, единственный метод спасения от данной инфекции», — заявил Владимир Степанов.
Глава минздрава также проинформировал, что в настоящее время организуется работа по вакцинации на коммерческой основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории республики, а также иностранных студентов:
«Эта категория у нас была не охвачена, сейчас работа проводится».
В ведомстве со ссылкой на МВД по Чувашии отмечают, что в республике временно пребывают 4212 иностранных граждан, в том числе 1812 осуществляют трудовую деятельность.
Владимир Степанов сообщил, что вакцинация от COVID-19 для иностранных граждан будет проводиться на базе городской клинической больницы № 1 в Чебоксарах. Стоимость прививки — 707 рублей.