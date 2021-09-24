Нижнекамск, Татарстан, 24 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Утром 24 сентября в промзоне города Нижнекамска начался пожар, горела крыша одного из производственных зданий. Общая площадь пожара составила около 1 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Пожар

Столб черного едкого дыма был видет на сотни метров. Видеокадры опубликовали очевидцы в соцсетях. На место происшествия выезжала передвижная лаборатория минэкологии республики для проведения замеров воздуха.

Ликдидировали пожар в 10:47 (мск). Пострадавших нет, пожарные спасли четырех человек, ссылается на ведомство Татарстан24.

ИА REGNUM напоминает, в городе Альметьевске в одном из гаражей на улице Шевченко 19 сентября около 22:30 произошла разгерметизация газового баллона, что привело к обрушению части стены.

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