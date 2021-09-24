Севастополь, 24 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Начальником Главного управления Госсанэпидслужбы в городе Севастополе назначена Анна Мелюх, 23 сентября она была представлена в правительстве города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Нового руководителя представила главный государственный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Анна Николаевна теперь в нашей команде. К сожалению, пока ковид нас не отпускает, работы действительно много. Будем сотрудничать и по всем другим направлениям. Взаимодействие у нас по самому широкому фронту организовано», — сказал губернатор Михаил Развожаев.

До назначения Анна Мелюх возглавляла территориальное подразделение по Керчи и Ленинскому району. Ранее пост главного санитарного врача Севастополя занимал Роман Проскурин. Он перешёл на должность руководителя Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе».