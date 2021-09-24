Нью-Йорк, США, , 11:42 — REGNUM Ситуация, когда на фоне развития науки и технологий миллионы людей в мире продолжают умирать от голода, является недопустимой. Об этом 24 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к саммиту ООН по продовольственным системам, которое размещено на сайте МИД РФ.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российская Федерация последовательно выступает за решение проблемы голода и ликвидацию всех форм неполноценного питания. Считаем недопустимым, что на фоне взрывного развития науки и технологий миллионы людей в мире продолжают страдать и умирать от голода и болезней», — сказал он.

Также Лавров добавил, что тяжелую ситуацию в этой области ухудшают рост числа и масштабов стихийных бедствий и конфликтов, распространение ограничений в торговле, а также пандемия коронавируса.

Кроме того, глава МИД РФ уточнил, что Россия вместе со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ведет серию проектов по школьному питанию на сумму более $120 млн.

«Одной из самых результативных форм помощи считаем реализацию проектов по школьному питанию. Находясь на стыке гуманитарной помощи и содействия развитию, они обеспечивают большой кумулятивный эффект. Совместно с ВПП осуществляем серию таких проектов на сумму более 120 миллионов долларов», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что развитие ситуации в Афганистане стало одной из тем встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД РФ Жан-Ива Ле Дриана на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН.