Москва, 24 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Санкционные запреты Конгресса США на инвестиции в долг РФ, адресованные американским резидентам, не самые чувствительные для России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич, комментируя соответствующее решение американских законодателей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Автор запретительной поправки — демократ от Калифорнии Брэд Шерман прямо рассчитывает в своей мотивировке на создание трудностей для российского бюджета, — сказал Станкевич. — Поправка прицеплена к закону о расходах на оборону, чтобы ускорить её прохождение. Но есть два сдерживающих обстоятельства. Во-первых, поправка Шермана может быть исключена или скорректирована Сенатом. Во-вторых, за президентом США сохраняется право не применять санкции, одобренные Конгрессом, если, по его мнению, это в интересах национальной безопасности США. Этой привилегией пользовались и Трамп, и Байден (последний, в частности, отказался применять санкции против оператора газопровода «Северный поток-2»). Шерман попытался внести в свою поправку запрет для президента пользоваться привилегированным правом замораживать введение запретов в действие».

Это, по мнению политолога, может стать поводом для резкой оппозиции со стороны Сената и Белого дома.

«Вообще санкционные запреты на инвестиции в долг РФ, адресованные американским резидентам, не самые чувствительные для России. Важно, чтобы США не пытались вводить «вторичные санкции» против европейских и азиатских инвесторов. Но пока до таких актов «финансового империализма» дело не доходило и вряд ли когда-либо дойдёт», — сказал Станкевич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что запрет на сделки с новыми российскими долговыми обязательствами не сильно навредит экономике РФ.