Уфа, 24 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Женщина с ребенком пострадали в результате пожара в квартире дома в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после пожара

Сообщается, что утром 24 сентября спасатели получили информацию о пожаре в жилом девятиэтажном доме по ул. Кольцевая, 207.

«С вышележащих этажей из зоны опасных факторов пожара спасено десять человек, из них один ребёнок», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в результате пожара женщина 1981 года рождения, пытаясь бороться с огнем, получила ожоги левой кисти II степени. Также пострадал мальчик 2010 года рождения, она получил ингаляционную травму. Пострадавших доставили в медучреждение.

Сообщается, что пожар повредил домашнее имущество на кухне на площади 7,5 кв. метров. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело после гибели ребенка во время пожара в доме.