Махачкала, 24 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Из Дагестана теперь можно добраться до Таджикистана прямым авиарейсом. Компания S7 Airlines организовала перелеты из аэропорта Махачкалы в город Душанбе. Первый авиарейс состоялся 23 сентября, сообщили в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

Пресс-служба правительства Ивановской области Самолет

Как информируют в дагестанской авиагавани, в расписании полетов в Таджикистан установлен о следующий график: рейс в Душанбе будет выполняться по четвергам с вылетом в 22:20 (мск). Прибытие в столицу Таджикистана запланировано на 01:20 пятницы, далее самолет полетит в города Куляб и Хаджанд. Вылет в первый из них запланирован в пятницу на 08:20 — прибытие в 11:50. Во второй город вылет по пятницам в 19:15 — прилет в 22:15.

В махачкалинском аэропорту уведомили, что все пассажиры, кроме детей до трех лет, должны иметь при себе результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета.